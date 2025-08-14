قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطاردة مرعبة تنتهي بكارثة .. القصة الكاملة لحادث فتيات الواحات
علاء زينهم: اشتغلت سواق تاكسي .. وعادل إمام كان يفتخر بي
الخط الثالث يعلن زيادة رحلات المترو في يوم مباراة الأهلي وفاركو
قرار عاجل ضد عصابة الأطفال بالجيزة
بيراميدز يقفز للمركز الرابع بالدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف
5 سيارات يابانية 2025 بسعر الصيني
الشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستندات
مروان حمدي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الإسماعيلي بالدوري
كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025
كبار رجال الدولة ووزراء في عزاء علي المصيلحي | صور
سكاي سبورتس تختار محمد صلاح على عرش أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
منتخب مصر لكرة السلة يواصل التألق ويهزم السنغال في أفرو باسكت 2025

إسلام مقلد

واصل منتخب مصر لكرة السلة عروضه القوية في بطولة أفريقيا “أفرو باسكت 2025”، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب السنغال بنتيجة 91-77، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

اللقاء الذي احتضنه ملعب البطولة جاء بإيقاع سريع منذ بدايته، حيث نجح الفراعنة، بقيادة المدرب محمد الكرداني، في فرض سيطرتهم مبكرًا، وأنهوا الربع الأول بفارق نقطتين (20-18).

وفي الربع الثاني، عزز المنتخب المصري تقدمه ليحسم الشوط الأول بنتيجة 42-36.

الشوط الثاني شهد استمرار التفوق المصري، إذ وسع اللاعبون الفارق في الربع الثالث، وسط تألق لافت للنجم مهند طه، لاعب الاتحاد السكندري، الذي قاد الهجمات المصرية ببراعة وساهم في تسجيل نقاط حاسمة، ليحافظ المنتخب على أفضليته حتى صافرة النهاية.

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقًا على السنغال التي تمتلك 3 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع منتخب مالي، فيما تظل المنافسة مشتعلة على بطاقات التأهل.

ومن المقرر أن يختتم الفراعنة مبارياتهم في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام منتخب أوغندا بعد غد السبت، حيث يسعى الفريق لحسم الصدارة التي تمنحه بطاقة العبور المباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما سيضطر صاحبا المركزين الثاني والثالث لخوض مباراة فاصلة من أجل الوصول إلى نفس الدور.

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

