منتخب مصر لكرة السلة يواصل التألق ويهزم السنغال في أفرو باسكت 2025

واصل منتخب مصر لكرة السلة عروضه القوية في بطولة أفريقيا “أفرو باسكت 2025”، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب السنغال بنتيجة 91-77، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

اللقاء الذي احتضنه ملعب البطولة جاء بإيقاع سريع منذ بدايته، حيث نجح الفراعنة، بقيادة المدرب محمد الكرداني، في فرض سيطرتهم مبكرًا، وأنهوا الربع الأول بفارق نقطتين (20-18).

وفي الربع الثاني، عزز المنتخب المصري تقدمه ليحسم الشوط الأول بنتيجة 42-36.

الشوط الثاني شهد استمرار التفوق المصري، إذ وسع اللاعبون الفارق في الربع الثالث، وسط تألق لافت للنجم مهند طه، لاعب الاتحاد السكندري، الذي قاد الهجمات المصرية ببراعة وساهم في تسجيل نقاط حاسمة، ليحافظ المنتخب على أفضليته حتى صافرة النهاية.

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقًا على السنغال التي تمتلك 3 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع منتخب مالي، فيما تظل المنافسة مشتعلة على بطاقات التأهل.

ومن المقرر أن يختتم الفراعنة مبارياتهم في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام منتخب أوغندا بعد غد السبت، حيث يسعى الفريق لحسم الصدارة التي تمنحه بطاقة العبور المباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما سيضطر صاحبا المركزين الثاني والثالث لخوض مباراة فاصلة من أجل الوصول إلى نفس الدور.