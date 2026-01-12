الهلال الأحمر المصري ينتشر بموقع عقار الإسماعيلية المنهار

تحركت فرق الإستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري – فرع الإسماعيلية بشكل فوري إلى موقع حادث انهيار عقار بشارع شل بمنطقة الشهداء التابعة لحي ثانى بمدينة الإسماعيلية، وذلك فور تلقي البلاغ.

وشاركت الفرق في مُساندة الجهات المُختصة، من خلال التواجد الميداني وتقديم الدعم اللازم، في إطار دور الهلال الأحمر المصري كجهة مساعدة للسلطات العامة وحرصه الدائم على الإستجابة السريعة والتدخل الإنساني في مُختلف الحوادث والطوارئ.



وشهدت محافظة الاسماعيلية، قبل قليل، حادث انهيار منزل مكون من طابقين دون وقوع إصابات بشارع الجعيص.



تلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا يفيد بانهيار العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو حي ثان إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

وأكدت مصادر مطلعة أن العقار كان خاليًا من السكان وقت الانهيار، ما أسهم في عدم وقوع خسائر بشرية، فيما تم فصل المرافق من مياه وكهرباء وغاز كإجراء احترازي، وبدأت أعمال رفع الأنقاض لتسيير الحركة المرورية بالشارع.

وشرعت الأجهزة المختصة في فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، مع إعداد تقرير فني للوقوف على أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.