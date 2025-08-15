موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لناشئي اليد بعد اكتساح النرويج

واصل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، نتائجه المميزة في بطولة العالم؛ بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب النرويج بنتيجة 47-26، اليوم الجمعة، في إطار منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

المباراة التي أُقيمت ضمن الأدوار الترتيبية، جاءت بعد خروج الفريقين من سباق نصف النهائي، حيث فرض لاعبو الفراعنة سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بدايته وحتى صافرة النهاية، ليضمنوا فرصة المنافسة على المركز الخامس.

وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب موعدًا يوم الأحد 17 أغسطس لمواجهة الفائز من لقاء المجر وأيسلندا، لحسم المركز الخامس في البطولة.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى ربع النهائي متصدرًا مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة، بعد انتصارات قوية على كوريا الجنوبية (46-27)، البحرين (36-28)، واليابان (39-28)، ثم التعادل أمام التشيك (35-35) والدنمارك في الدور الرئيسي. وفي ربع النهائي، خسر بصعوبة أمام إسبانيا 31-29.

يُذكر أن مصر تستضيف البطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، على صالات استاد القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.