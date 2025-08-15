قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
حسام موافي يحذر: لو بتفكر تسافر اسمع الكلام ده قبل فوات الأوان
لافروف يظهر في ألاسكا بقميص الاتحاد السوفيتي السابق
رياضة

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لناشئي اليد بعد اكتساح النرويج

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
حمزة شعيب

واصل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، نتائجه المميزة في بطولة العالم؛ بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب النرويج بنتيجة 47-26، اليوم الجمعة، في إطار منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

المباراة التي أُقيمت ضمن الأدوار الترتيبية، جاءت بعد خروج الفريقين من سباق نصف النهائي، حيث فرض لاعبو الفراعنة سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بدايته وحتى صافرة النهاية، ليضمنوا فرصة المنافسة على المركز الخامس.

وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب موعدًا يوم الأحد 17 أغسطس لمواجهة الفائز من لقاء المجر وأيسلندا، لحسم المركز الخامس في البطولة.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى ربع النهائي متصدرًا مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة، بعد انتصارات قوية على كوريا الجنوبية (46-27)، البحرين (36-28)، واليابان (39-28)، ثم التعادل أمام التشيك (35-35) والدنمارك في الدور الرئيسي. وفي ربع النهائي، خسر بصعوبة أمام إسبانيا 31-29.

يُذكر أن مصر تستضيف البطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، على صالات استاد القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

منتخب مصر لكرة اليد كأس العالم لناشئي اليد النرويج

