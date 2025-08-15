قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حتى لو أمروك بمعصية الله لا تقطعهما.. حسام موافي: المعروف مع الوالدين واجب
حسام موافي: بر الوالدين كنز لا يُدرك إلا بعد فوات الأوان
رئيس الحكومة اللبنانية يرد على تصريحات نعيم قاسم بشأن الحرب الأهلية
استبعاد نجم الفريق .. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده
أزهري: لا دليل بالقرآن أو السنة بوجود شهود كشرط للطلاق
هندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5% وتجارة93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
سجله سيئ في المواعيد.. هل يصل بوتين في الموعد المحدد لقمة ألاسكا؟
فيديو | متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرتيتا يؤكد دعم لاعبي أرسنال لمارتن أوديجارد كقائد للفريق

أوديجارد
أوديجارد
القسم الرياضي

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أنه ولاعبيه لا يشككون في كفاءة مارتن أوديجارد كقائد لأرسنال.

ويحمل اللاعب النرويجي الدولي شارة القيادة منذ ثلاث سنوات، جميعها احتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا لن يتغير مع استعداد المدفعجية لمباراتهم الافتتاحية للموسم ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد.

كان توني آدامز، أسطورة النادي، دعا أرتيتا إلى منح شارة القيادة لديكلان رايس سعيًا لتحقيق أول لقب له في الدوري منذ عام 2004.

وأكد أرتيتا، قائد أرسنال السابق، أن هذا لن يحدث.
وقال أرتيتا اليوم الجمعة: "ليس هذا رأيي فقط، بل رأي جميع أعضاء الجهاز الفني، وخاصة اللاعبين، طلبت منهم التصويت لاختيار القائد، وحصلت على النتائج أمس، وبفارق كبير - بل حتى أكثر من ذلك - اختار الجميع نفس الشخص، وهو مارتن أوديجارد، وهذه أوضح إشارة يمكن الحصول عليها.

وأضاف أرتيتا: "الأمر يتعلق برأيهم حول من يجب أن يكون قائدهم، للدفاع، والتحسين، والفوز بالمباريات التي نريد الفوز بها. لا شك في ذلك، أوديجارد هو أيضًا قائد النرويج".

استمروا في الاجتهاد

وواصل: "لن يثنينا احتلال المركز الثاني ثلاث مرات متتالية عن تحقيق الفوز".

واختتم: "استمروا في الاجتهاد، استمروا في الاجتهاد، استمروا في الاجتهاد. عليكم أن تستمروا في الاجتهاد، لأنه في يوم من الأيام ستكون الميدالية الذهبية بين أيدينا. لثلاثة مواسم، حصدنا نقاطًا أكثر من أي فريق آخر في هذا الدوري، وهذا أمر لا يُصدق، الآن يتعين علينا أن نفعل ذلك في الموسم لكسب نقطة واحدة أكثر (من الفرق الأخرى)... هذا هو هدفنا".

ميكيل أرتيتا مارتن أوديجارد أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس في مصر

أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

لينعم بالنعيم المقيم .. خطيب المسجد الحرام: السعيد من تزود من حر الدنيا لحرِ الآخرة

الإفتاء

هل الدعاء بطول العمر حرام؟.. أمين الإفتاء: العبرة بعرض العمر لا بطوله

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يشهدان صلاة الجمعة

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يشهدان صلاة الجمعة بمسجد التعمير بشمال سيناء |صور

بالصور

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد