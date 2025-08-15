أرتيتا يؤكد دعم لاعبي أرسنال لمارتن أوديجارد كقائد للفريق

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أنه ولاعبيه لا يشككون في كفاءة مارتن أوديجارد كقائد لأرسنال.

ويحمل اللاعب النرويجي الدولي شارة القيادة منذ ثلاث سنوات، جميعها احتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا لن يتغير مع استعداد المدفعجية لمباراتهم الافتتاحية للموسم ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد.

كان توني آدامز، أسطورة النادي، دعا أرتيتا إلى منح شارة القيادة لديكلان رايس سعيًا لتحقيق أول لقب له في الدوري منذ عام 2004.

وأكد أرتيتا، قائد أرسنال السابق، أن هذا لن يحدث.

وقال أرتيتا اليوم الجمعة: "ليس هذا رأيي فقط، بل رأي جميع أعضاء الجهاز الفني، وخاصة اللاعبين، طلبت منهم التصويت لاختيار القائد، وحصلت على النتائج أمس، وبفارق كبير - بل حتى أكثر من ذلك - اختار الجميع نفس الشخص، وهو مارتن أوديجارد، وهذه أوضح إشارة يمكن الحصول عليها.

وأضاف أرتيتا: "الأمر يتعلق برأيهم حول من يجب أن يكون قائدهم، للدفاع، والتحسين، والفوز بالمباريات التي نريد الفوز بها. لا شك في ذلك، أوديجارد هو أيضًا قائد النرويج".

استمروا في الاجتهاد

وواصل: "لن يثنينا احتلال المركز الثاني ثلاث مرات متتالية عن تحقيق الفوز".

واختتم: "استمروا في الاجتهاد، استمروا في الاجتهاد، استمروا في الاجتهاد. عليكم أن تستمروا في الاجتهاد، لأنه في يوم من الأيام ستكون الميدالية الذهبية بين أيدينا. لثلاثة مواسم، حصدنا نقاطًا أكثر من أي فريق آخر في هذا الدوري، وهذا أمر لا يُصدق، الآن يتعين علينا أن نفعل ذلك في الموسم لكسب نقطة واحدة أكثر (من الفرق الأخرى)... هذا هو هدفنا".