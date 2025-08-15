فيريرا يدرس منح عدي الدباغ فرصة أمام المقاولون العرب

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح فرصة للمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ خلال مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غداً السبت في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر داخل النادي أن فيريرا يخطط للدفع بعدي الدباغ في الشوط الثاني، وفقاً لمجريات المباراة، خاصة في ظل جاهزية اللاعب البدنية والفنية في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الدباغ تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا.

ويخوض الزمالك تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، يعقبها إعلان قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعداداً للقاء، وسط توقعات بتغييرات محدودة تشمل ضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، مع إمكانية تواجد أحمد حمدي أو عمرو ناصر.