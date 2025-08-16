قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور
وزير السياحة عن فيديو المتحف المصري الكبير: مش حاجة حلوة أجيبله شوكولاتة
دوري Nile.. شوط أول سلبي بين سموحة وغزل المحلة ‏
شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب بالدوري
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 .. تفاصيل
والد أنغام: هتخرج من المستشفى بكره أو بعده والحالة في تحسن الحمد لله| خاص
موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس
مش أنا خالص| عمرو دياب يثير تفاعل جمهوره بتصريح مفاجئ بسبب خطفوني
اتجاه ميدان لبنان | أجنبية مخمورة تتسبب في حالة رعب أعلى المحور
الأهلي يخسر أمام كييل الألماني ويكتفي بالمركز الرابع في كأس الأبطال الدولية لليد
أمل جديد .. مبادرة لدعم الأسر بالمنوفية تنفذها مؤسسة أبو العينين | تفاصيل
نجوى فؤاد: لم أعتزل الفن ولهذا السبب ابتعدت عنه في الفترة الأخيرة.. فيديو
جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال

كريم عاطف

حرص خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم تحت 19 عامًا، على الاجتماع بمنتخب الناشئين، قبل خوض مواجهة أيسلندا ببطولة العالم تحت 19 عامًا لكرة اليد التي تنظمها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة أيسلندا في الساعة الثالثة إلا الربع عصر غدًا الأحد، في الصالة المغطاة بستاد القاهرة، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بالبطولة.

وأكد فتحي خلال جلسته مع اللاعبين أنهم المستقبل ونواة المنتخب الأول ويجب ألا ييأسوا من عدم المنافسة على اللقب حاليًا، ويجعلوا ذلك دافعًا للبطولات المقبلة.

أضاف فتحي أن المنتخب حاليًا ضمن الـ6 الكبار، ولكن بعد سنتين سيتوجوا بلقب بطولة العالم.

كان قد حقق منتخب مصر الفوز على النرويج بنتيجة 47/26، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم الفراعنة بنتيجة 23/14، في أولى مباريات تحديد المراكز من الخامس للثامن.


وخاض منتخب مصر مباريات تحديد المراكز من الخامس للثامن، بعدما خسر أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي بنتيجة 31/29.

وتأهل منتخب ناشئين اليد إلي ربع النهائي بعد التعادل مع نظيره الدنمارك بنتيجة 29-29 في ثان مواجهاته في الدور الرئيسي بعد التعادل أمام نظيره التشيك بنتيجة 35-35 في ضربة بداية الدور الرئيسي ببطولة العالم.

وتمكن المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا من التأهل إلى الدور الرئيسي متصدرًا المجموعة السابعة، بالفوز على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، حيث تواجد  أحفاد الفراعنة فى المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور

