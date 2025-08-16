جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور

حرص خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم تحت 19 عامًا، على الاجتماع بمنتخب الناشئين، قبل خوض مواجهة أيسلندا ببطولة العالم تحت 19 عامًا لكرة اليد التي تنظمها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة أيسلندا في الساعة الثالثة إلا الربع عصر غدًا الأحد، في الصالة المغطاة بستاد القاهرة، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بالبطولة.

وأكد فتحي خلال جلسته مع اللاعبين أنهم المستقبل ونواة المنتخب الأول ويجب ألا ييأسوا من عدم المنافسة على اللقب حاليًا، ويجعلوا ذلك دافعًا للبطولات المقبلة.

أضاف فتحي أن المنتخب حاليًا ضمن الـ6 الكبار، ولكن بعد سنتين سيتوجوا بلقب بطولة العالم.

كان قد حقق منتخب مصر الفوز على النرويج بنتيجة 47/26، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم الفراعنة بنتيجة 23/14، في أولى مباريات تحديد المراكز من الخامس للثامن.



وخاض منتخب مصر مباريات تحديد المراكز من الخامس للثامن، بعدما خسر أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي بنتيجة 31/29.

وتأهل منتخب ناشئين اليد إلي ربع النهائي بعد التعادل مع نظيره الدنمارك بنتيجة 29-29 في ثان مواجهاته في الدور الرئيسي بعد التعادل أمام نظيره التشيك بنتيجة 35-35 في ضربة بداية الدور الرئيسي ببطولة العالم.

وتمكن المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا من التأهل إلى الدور الرئيسي متصدرًا المجموعة السابعة، بالفوز على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، حيث تواجد أحفاد الفراعنة فى المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.