بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يكتسح وولفرهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت رباعية مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند (هدفين) وتيجاني رايندرز وريان شرقي في الدقائق 34، 37، 61، 81.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري عمر مرموش، وبقائه على مقاعد البدلاء، ودخوله في الدقيقة 66.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ترافورد

خط الدفاع: ريكو لويس، ستونز، دياز، آيت نوري

خط الوسط: نيكو جونزاليس، بيرناردو سيلفا، أوسكار بوب، رايندرز

خط الهجوم: دوكو، وهالاند