الجيش السوري يحدد معبرين إنسانيين آمنين في حلب

أعلن الجيش السوري فتح شارع الزهور وحي العوارض كـ معبرين إنسانيين آمنين أمام المدنيين، وذلك حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، لتسهيل حركة الخروج وتأمين سلامة الأهالي.

دعوة عاجلة للمدنيين في الشيخ مقصود والأشرفية

ودعا الجيش السوري المدنيين المتواجدين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب إلى الابتعاد الفوري عن مواقع انتشار قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، حرصًا على سلامتهم.

تحذير من استهداف المواقع العسكرية

وأكد الجيش السوري أن جميع مواقع «قسد» العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية تُعد أهدافًا مشروعة، مشددًا على أن العمليات تستهدف المواقع العسكرية فقط، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر على المدنيين.