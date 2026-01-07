الجيش السوري يدعو مدنيي الشيخ مقصود والأشرفية للابتعاد عن مواقع «قسد»

أعلن الجيش السوري دعوته للمدنيين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب إلى الابتعاد الفوري عن مواقع انتشار قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، حرصًا على سلامتهم.

فتح معبرين إنسانيين آمنين مؤقتًا

وأوضح الجيش السوري أنه تم فتح حي العوارض وشارع الزهور كمعبرين إنسانيين آمنين أمام المدنيين، وذلك حتى الساعة الثالثة مساءً، لتسهيل خروج الأهالي وتأمينهم.

تأكيد على استهداف المواقع العسكرية فقط

وشدد الجيش السوري على أن جميع مواقع «قسد» العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية تُعد أهدافًا مشروعة، مؤكدًا أن العمليات تستهدف الأهداف العسكرية دون غيرها.