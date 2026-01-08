قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

ثلوج كثيفة تغلق جسراً رئيسياً شمال ألمانيا وتلوح بإغلاق المدارس

أ ش أ

أغلقت الشرطة الألمانية في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا، اليوم الخميس، جسراً رئيسياً في وسط المدينة يربط الطريق السريع بجزيرة فيلهلمسبورج، بسبب تساقط كثيف للثلوج وتكوّن الجليد، ما تسبب في اضطرابات واسعة بحركة المرور والنقل العام.
وقالت الشرطة في بيان عبر الإنترنت، وفق ما أوردته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إن جسر كولبراند «مغلق حالياً في الاتجاهين نتيجة تساقط الثلوج الكثيفة والجليد»، داعية السائقين إلى تجنب المنطقة قدر الإمكان. 


ودعت الشرطة، في نداء عام، مستخدمي الطرق إلى توخي الحذر الشديد واحتساب وقت إضافي للتنقل، في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تساقط ما بين 3 و6 سنتيمترات من الثلوج في منطقة هامبورج الخميس، مع توقعات بهطول أثقل قد يصل إلى 10 سنتيمترات يوم الجمعة. 


وطلبت سلطات هامبورج من المدارس الحكومية الاستعداد لإغلاق محتمل يوم الجمعة بسبب الثلوج. وقال المسؤول المحلي عن ملف التعليم، تورستن ألتنبورج-هاك، إنه ينبغي تزويد تلاميذ الصفوف من الأول إلى السادس بمواد تعليمية للدراسة من المنزل أو تنظيم دروس عبر الإنترنت، إلى جانب توفير رعاية طارئة طوال اليوم للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في منازلهم.


وأضاف أن طلاب الصفوف من السابع إلى الثالث عشر ينبغي أن يتلقوا دروساً أو تدريبات عبر الإنترنت، على أن يتم تأجيل أو إلغاء الامتحانات. وأوضحت السلطات أنها ستعلن القرار بشأن وضع المدارس يوم الاثنين بحلول صباح الجمعة.


وأفادت السلطات بأن قطارات المدينة شهدت، صباح الخميس، تأخيرات واضطرابات بسبب الظروف الجوية، فيما يبلغ عدد الأطفال في سن الدراسة في هامبورج نحو 273 ألفاً، الغالبية العظمى منهم في المدارس الحكومية.
 

