الاحتلال الاسرائيلي يحتجز عددا من الصحفيين في قرية الشباب

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من الصحفيين في قرية الشباب بقرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله.



وأفادت مصادر محلية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الطواقم الصحفية المحلية والدولية في القرية، خلال تواجدهم هناك، للاطلاع على انتهاكات الاحتلال والاعتداءات المتكررة من قبل المستعمرين على المنطقة بشكل عام والقرية بشكل خاص.



يشار إلى المستعمرين، وعلى مدار الأيام الماضية، شرعوا بتنفيذ اعتداءات ممنهجة طالت محتويات ومعدات قرية الشباب، شملت التدمير والسرقة والتخريب المتعمد، في محاولة واضحة لتقويض هذه المساحة المدنية والشبابية، ومنع الشباب من حقهم في استخدام فضاء آمن للتعلّم والتنظيم والمشاركة المجتمعية.



وفي سياق متصل ، أصيب صحفيون اليوم بالاختناق بالغاز السام خلال أعمال الهدم التي تقوم فيها جرافات الاحتلال العسكرية في نابلس.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلين في منطقة التعاون العلوي بمدينة نابلس، يعودان للمواطنين أشرف خطاب وليث نائل العابد.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هاجمت الصحفيين في المنطقة وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاههم بشكل مكثف، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.