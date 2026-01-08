قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
أخبار العالم

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز عددا من الصحفيين في قرية الشباب
أ ش أ

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من الصحفيين في قرية الشباب بقرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله.


وأفادت مصادر محلية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الطواقم الصحفية المحلية والدولية في القرية، خلال تواجدهم هناك، للاطلاع على انتهاكات الاحتلال والاعتداءات المتكررة من قبل المستعمرين على المنطقة بشكل عام والقرية بشكل خاص.


يشار إلى المستعمرين، وعلى مدار الأيام الماضية، شرعوا بتنفيذ اعتداءات ممنهجة طالت محتويات ومعدات قرية الشباب، شملت التدمير والسرقة والتخريب المتعمد، في محاولة واضحة لتقويض هذه المساحة المدنية والشبابية، ومنع الشباب من حقهم في استخدام فضاء آمن للتعلّم والتنظيم والمشاركة المجتمعية.


وفي سياق متصل ، أصيب صحفيون اليوم بالاختناق بالغاز السام خلال أعمال الهدم التي تقوم فيها جرافات الاحتلال العسكرية في نابلس.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلين في منطقة التعاون العلوي بمدينة نابلس، يعودان للمواطنين أشرف خطاب وليث نائل العابد.


وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هاجمت الصحفيين في المنطقة وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاههم بشكل مكثف، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

