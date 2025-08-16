30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

مرت 30 دقيقة من مواجهة فريقي الزمالك والمقاولون العرب، ومازلت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة على مجريات اللعب من جانب نادي الزمالك دون خطورة على مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق المقاولون العرب، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع:

حسام عبد المجيد - محمود بنتايك - عمر جابر - محمود حمدي الونش

خط السط:

محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم:

أدم كايد - عدى الدباغ

البدلاء:

ويجلس على مقاعد البدل كل من محمد عواد - سيف جعفر - ناصر منسي - صلاح مصدق - عمرو ناصر - خوان الفينا - أحمد عبد الرحيم إيشو - عبد الحميد معالي

تشكيل المقاولون العرب الأساسي جاء كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

ورباعي الدفاع أمير عابد، محمد حامد، إسلام هشام، وعبد الرحمن سمانة.

وفي خط الوسط تواجد عمر الوحش، مصطفى جمال، وإبراهيم القاضي.

بينما يقود الهجوم الثلاثي جوزيف أوشايا، جواكيم أوجيرا، وأحمد مجدي كهربا.

أما مقاعد البدلاء فضمّت: لؤي وائل، أحمد الطيب، محمود الحضري "حارس مرمى"، محمد عنتر، نادر هشام، محمود جودة، عبد الرحمن أكمل، محمود دعبسة، وتشارلز باساي.