الأهلي يخسر أمام كييل الألماني ويكتفي بالمركز الرابع في كأس الأبطال الدولية لليد

أنهى فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مشاركته في بطولة كأس الأبطال الدولية المقامة في البوسنة بالمركز الرابع، بعد الخسارة أمام فريق كييل الألماني بنتيجة 33-22 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وشهدت البطولة مشاركة قوية للفريق الأحمر بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، الذي عاد مؤخرا لتولي المسؤولية الفنية.

ولعبت البطولة بنظام دوري من دور واحد، حيث تواجد الأهلي في مجموعة ضمت فيزبريم المجري وبشكتاش التركي.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالفوز على بشكتاش بنتيجة 28-27، قبل أن يخسر بصعوبة أمام فيزبريم بنفس النتيجة، ليواجه كييل في مباراة تحديد البرونزية التي حسمها الفريق الألماني لصالحه بفارق كبير.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية، حيث أعلن مؤخرا عن التعاقد مع الثنائي محمد نبيل "أوكا" وعلي الفولي، بالإضافة إلى ضم أحمد عوض من سموحة، وعودة مروان حاتم من فترة إعارة إلى نادي أديمار ليون الإسباني.

كما عزز الأهلي قائمته بالتعاقد مع محمد عماد أوكا قادما من طلائع الجيش بعقد يمتد لأربع مواسم، في إطار خطة النادي لبناء فريق قوي ينافس على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.