قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور
وزير السياحة عن فيديو المتحف المصري الكبير: مش حاجة حلوة أجيبله شوكولاتة
دوري Nile.. شوط أول سلبي بين سموحة وغزل المحلة ‏
شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب بالدوري
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 .. تفاصيل
والد أنغام: هتخرج من المستشفى بكره أو بعده والحالة في تحسن الحمد لله| خاص
موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس
مش أنا خالص| عمرو دياب يثير تفاعل جمهوره بتصريح مفاجئ بسبب خطفوني
اتجاه ميدان لبنان | أجنبية مخمورة تتسبب في حالة رعب أعلى المحور
الأهلي يخسر أمام كييل الألماني ويكتفي بالمركز الرابع في كأس الأبطال الدولية لليد
أمل جديد .. مبادرة لدعم الأسر بالمنوفية تنفذها مؤسسة أبو العينين | تفاصيل
نجوى فؤاد: لم أعتزل الفن ولهذا السبب ابتعدت عنه في الفترة الأخيرة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يخسر أمام كييل الألماني ويكتفي بالمركز الرابع في كأس الأبطال الدولية لليد

الأهلي و كييل الألماني
الأهلي و كييل الألماني
كريم عاطف

أنهى فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مشاركته في بطولة كأس الأبطال الدولية المقامة في البوسنة بالمركز الرابع، بعد الخسارة أمام فريق كييل الألماني بنتيجة 33-22 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وشهدت البطولة مشاركة قوية للفريق الأحمر بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، الذي عاد مؤخرا لتولي المسؤولية الفنية. 

ولعبت البطولة بنظام دوري من دور واحد، حيث تواجد الأهلي في مجموعة ضمت فيزبريم المجري وبشكتاش التركي.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالفوز على بشكتاش بنتيجة 28-27، قبل أن يخسر بصعوبة أمام فيزبريم بنفس النتيجة، ليواجه كييل في مباراة تحديد البرونزية التي حسمها الفريق الألماني لصالحه بفارق كبير.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية، حيث أعلن مؤخرا عن التعاقد مع الثنائي محمد نبيل "أوكا" وعلي الفولي، بالإضافة إلى ضم أحمد عوض من سموحة، وعودة مروان حاتم من فترة إعارة إلى نادي أديمار ليون الإسباني.

كما عزز الأهلي قائمته بالتعاقد مع محمد عماد أوكا قادما من طلائع الجيش بعقد يمتد لأربع مواسم، في إطار خطة النادي لبناء فريق قوي ينافس على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي كرة اليد النادي الأهلي الأهلي كأس الأبطال الدولية البوسنة كييل الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| سبب غريب وراء ظهور بقع بيضاء على الأظافر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات على الفطار؟

إلهام شاهين

إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

التسمم

لو تسممت من الأكل.. 3 خطوات يجب اتباعها لإنقاذك قبل الوصول للمستشفى

بالصور

جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
منتخب الناشئين

علامات تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. انتبه لهذه الأعراض الخطيرة

علامات الإصابة بجرثومة المعدة
علامات الإصابة بجرثومة المعدة
علامات الإصابة بجرثومة المعدة

قبل انطلاقه بساعات .. مي فاروق تشارك جمهورها بروفات حفلها بمهرجان قرطاج الدولي

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف
التكييف
التكييف

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد