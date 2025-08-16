التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile

أعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة غزل المحلة، والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري Nile الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

- حراسة المرمى: الهاني سليمان

- خط الدفاع: شريف رضا – محمد دبش – أحمد عوض – عبد الرحمن عامر

- خط الوسط: أحمد فوزي – سمير فكري – سامادو – خالد الغندور

- خط الهجوم: صامويل أمادو – بابي بادجي

وعلى دكة البدلاء: أحمد ميهوب، محمد مصطفى "ميدو"، هشام حافظ، عماد فتحي، محمد سعيد "مكرونة"، حسام أشرف، أحمد خالد، عبده يحيى، ومحمد كونيه.

ويسعى سموحة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار بعدما تعادل في الجولة الأولى مع طلائع الجيش بهدف لمثله.