جريندو يقود هجوم غزل المحلة أمام سموحة في الجولة الثانية للدوري

كشف علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، عن التشكيلة الأساسية لفريقه استعدادا لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويستضيف غزل المحلة المباراة، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعبه بمدينة المحلة الكبرى، وسط طموحات بتحقيق أول فوز في المسابقة بعد التعادل في الجولة الافتتاحية أمام البنك الأهلي.

وجاء تشكيل المحلة على النحو التالي:

- حراسة المرمى: عامر عامر

- خط الدفاع: أحمد شوشة – أحمد العش – محمود مجدي – يحيى زكريا

- خط الوسط: موري توريه – محمود نبيل "بلبل" – رشاد العرفاوي

- خط الهجوم: ويليامز صنداي – محمد عبد اللطيف "جريندو" – سولومون ألادي

ويعتمد عبد العال على الثلاثي الهجومي بقيادة جريندو لتحقيق الانتصار الأول هذا الموسم، مع الحفاظ على التوازن الدفاعي في مواجهة خصم عنيد مثل سموحة.