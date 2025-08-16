9 لاعبين على دكة بدلاء الزمالك أمام المقاولون العرب

تواجد تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء من نادي الزمالك في مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمد عواد، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خوان ألفينا بيزيرا، عبد الحميد معالي، عمرو ناصر، وناصر منسي.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمود بنتايك - عمر جابر - محمود حمدي الونش

خط الوسط:محمد شحاتة - عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: ناصر ماهر - أدم كايد - عدى الدباغ

ويأمل الزمالك في استغلال دكة البدلاء المليئة بالحلول الهجومية والبدنية لحسم اللقاء لصالحه ومواصلة الانتصارات في مشوار البطولة.