إنبي ضد وادي دجلة.. الفريق البترولي يحقق الفوز بالدوري

فاز إنبي على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف سجله رفيق كابو فى الدقيقة 54 من عمر المباراة التى جرت بينهما اليوم علىاستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من بطولة الدوري المصري، وحرمت عارضة إنبى فريق وادى دجلة من التقدم فى الدقيقة 35.

بهذه النتيجة رفع إنبى رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند نقطة واحدة.

وخاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة- محمد سمير محمد- مروان داوود- مصطفى كشك.

وسط الميدان: أحمد العجوز- مودي ناصر- أحمد إسماعيل.

خط الهجوم: رفيق كبو- محمد شريف- يوسف أوبابا.

بينما خاض دجلة المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: كمال أبو الفتوح، عمر عدلي، أحمد دحروج، شادي ماهر.

الوسط: إسلام كنو، إبراهيم البهنسي، محمد عبدالعاطي، أحمد فاروق.

الهجوم: محمود دياسطي، وينفول كوبينا