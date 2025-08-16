رابطة الأندية ترفض طلب الإسماعيلي لنقل مباراته أمام الاتحاد إلى استاد هيئة قناة السويس

رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم طلب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته المقبلة أمام نادي الاتحاد السكندري إلى استاد هيئة قناة السويس، بدلا من استاد السلام، وذلك في ضوء حرصها على تطبيق اللوائح.

وكان نادي الإسماعيلي قد تقدَّم بطلب للرابطة للسماح له بخوض المباراة المقبلة أمام الاتحاد على استاد هيئة قناة السويس، وذلك بعد حل أزمة الديون المتراكمة التي كانت تمنعه من اللعب عليه.

ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار منع الإسماعيلي من اللعب على ملعبه الأساسي، استاد الإسماعيلية.

وجاء رفض رابطة الأندية لطلب الإسماعيلي بسبب ضيق الوقت، حيث إن موعد المباراة يتبقى عليه ثلاثة أيام فقط، في حين تنص لوائح الرابطة على ضرورة تقديم طلبات تغيير الملاعب قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل.