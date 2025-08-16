تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري

أعلن محمد مكي، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب الأساسي جاء كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

ورباعي الدفاع أمير عابد، محمد حامد، إسلام هشام، وعبد الرحمن سمانة.

وفي خط الوسط تواجد عمر الوحش، مصطفى جمال، وإبراهيم القاضي.

بينما يقود الهجوم الثلاثي جوزيف أوشايا، جواكيم أوجيرا، وأحمد مجدي كهربا.

أما مقاعد البدلاء فضمّت: لؤي وائل، أحمد الطيب، محمود الحضري "حارس مرمى"، محمد عنتر، نادر هشام، محمود جودة، عبد الرحمن أكمل، محمود دعبسة، وتشارلز باساي.

الزمالك يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، وهو الانتصار الذي منحه بداية قوية للموسم وأكد جاهزيته للمنافسة على لقب الدوري، فيما يسعى المقاولون العرب لتعويض هزيمته أمام زد في افتتاح مشواره بالمسابقة بنتيجة 0-2.

ويتولى إدارة اللقاء تحكيميا محمد عباس مايو كحكم ساحة، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان، علي علاء، بينما يتواجد عبد الحكيم ناصر كحكم رابع، ويقود تقنية الفيديو الحكم عبد العزيز السيد بمساعدة كيرلس نزيه.