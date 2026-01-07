التهم محتوياته كلها.. إخماد حريق كشك مواد غذائية بكفر الشيخ| صور

تمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من إخماد حريق شب بكشك مواد غذائية بقرية سنهور المدينة بمدينة دسوق.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بوقوع حريق بكشك مواد غذائية بقرية سنهور المدينة، دائرة مركز شرطة دسوق.

على الفور، جرى الدفع بسيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق تمامًا ومنع امتداد ألسنة اللهب للمناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الكشك، ولم ينتج أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.