منتخب المجر للناشئين لكرة اليد يحتل المركز السابع فى بطولة العالم

احتل منتخب المجر للناشئين لكرة اليد المركز السابع فى بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، التى تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد الفوز على النرويج بنتيجة 42-34.

وتختتم اليوم، الأحد، منافسات البطولة عندما يلتقى منتخبا إسبانيا وألمانيا فى النهائى فى السابعة والنصف مساءً.

بينما ينافس أحفاد الفراعنة نظيره أيسلندا فى الثالثة إلا الربع عصرا على المركزين الخامس والسادس، بينما يلتقى منتخب السويد نظيره الدنمارك فى المنافسة على الميدالية البرونزية فى الخامسة مساءا، ويتنافس النرويج أمام المجر على المركزين السابع والثامن.

وخسر منتخب ناشئى اليد أمام إسبانيا بنتيجة 31-29 بربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد، التي تستضيفها مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على صالة 1 باستاد القاهرة فى مباراة شهدت حضور جماهيرى غير مسبوق.

وتأهل منتخب ناشئى اليد إلى ربع النهائي بعد التعادل مع نظيره الدنمارك بنتيجة 29-29 في ثانى مواجهاته في الدور الرئيسي بعد التعادل أمام نظيره التشيك بنتيجة 35-35 فى ضربة بداية الدور الرئيسى ببطولة العالم.

وتمكن المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا من التأهل إلى الدور الرئيسي متصدرًا المجموعة السابعة، بالفوز على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، حيث يتواجد أحفاد الفراعنة فى المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، كريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.