أيمن أبو العلا: تقديم 30 مليون خدمة طبية يعكس جدية الدولة في النهوض بالقطاع الصحي

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الإعلان عن تقديم أكثر من 30 مليون خدمة طبية وعلاجية خلال النصف الأول من عام 2025 في جميع محافظات الجمهورية، يمثل إنجازًا مهمًا يعكس جدية الدولة في النهوض بالقطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين.





وأكد أبو العلا أن حجم الخدمات التي شملت الطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة والمناظير، الغسيل الكلوي، والعمليات الجراحية المتنوعة، بجانب خدمات الرعاية المركزة والحضانات، يعكس توسعًا ملحوظًا في قدرة المنظومة الصحية على استيعاب أعداد كبيرة من المرضى وتقديم خدمات على مستوى متقدم.



وأضاف أن الاهتمام برفع كفاءة الكوادر الطبية عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة، هو ركيزة أساسية لتطوير الخدمة وضمان استدامتها بجودة عالية، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري يوازي في أهميته تطوير البنية التحتية للمستشفيات.



واختتم وكيل لجنة حقوق الإنسان تصريحه بالتأكيد على أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تتابع باهتمام جهود تحسين الخدمات الصحية، نظرًا لارتباطها المباشر بالحق في الصحة كأحد أهم الحقوق الأساسية للمواطن، مشيدًا باستمرار الوزارة في تنفيذ خططها الطموحة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية وتقديم خدمات متكاملة لجميع أبناء الشعب المصري.



