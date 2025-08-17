الصحة تقدم أكثر من 30 مليون خدمة طبية وعلاجية خلال النصف الأول من 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 30 مليونًا و77 ألفًا و212 خدمة طبية وعلاجية عبر المستشفيات العامة والمركزية والنوعية في جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمات شملت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية المجانية والاقتصادية في مختلف التخصصات الطبية. واستفاد 4 ملايين و422 ألفًا و867 مواطنًا من خدمات الأشعة المتنوعة، بما في ذلك الأشعة العادية، المقطعية، الموجات فوق الصوتية، الرنين المغناطيسي، والماموجرام، كما تم تقديم خدمات المناظير لـ33 ألفًا و731 مواطنًا، وإجراء 150 ألفًا و745 جلسة غسيل كلوي.

733 ألفًا و603 عمليات جراحية

من جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية والمشرف على قطاع الطب العلاجي، أن المستشفيات أجرت 733 ألفًا و603 عمليات جراحية متنوعة، تشمل العمليات الصغرى والمتوسطة والكبرى والمتقدمة، كما استفاد 131 ألفًا و608 مواطنين من خدمات الرعايات المركزة، و49 ألفًا و592 حالة من خدمات الحضانات ووحدات المبتسرين.

وأشار الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تنظيم 27 دورة تدريبية لتطوير كفاءة الكوادر الطبية، شملت تخصصات مكافحة العدوى، الجودة، العيوب الخلقية للأطفال حديثي الولادة، التعامل مع الولادات الطبيعية والقيصرية، تسمم الحمل، أمراض الغدد الصماء، ومناظير الجهاز الهضمي، بهدف تعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها بتطوير المنظومة الصحية من خلال تحسين البنية التحتية، وتدريب الكوادر، وتوفير خدمات طبية شاملة تلبي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.