بمشاركة 10 دول.. انطلاق دورة الألعاب العربية الرياضية الأولى للاتحادات النوعية وفلسطين ضيف شرف|فيديو

كشف محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، تفاصيل انطلاق دورة الألعاب العربية الرياضية الأولى للاتحادات النوعية، قائلاً إن الدورة أقيمت في بورسعيد من يوم 13 وحتى صباح اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الدورة كانت برعاية وزير الشباب والرياضة، موضحًا أن افتتاح الدورة العربية الأولى كان منذ عام 1953 بناءً على اقتراح مصر في الجامعة العربية.

وتابع: “حضر الدورة بعض القيادات، وشارك بها 10 دول عربية، منها اليمن والسودان وقطر والبحرين والعراق وتونس، والهدف منها دعم الرياضة العربية وتعزيز التعاون بيننا، وتعميق الهوية العربية، وكانت فلسطين ضيف شرف”.