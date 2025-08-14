وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق دور الانعقاد الأول لبرلمان طلائع مصر بالإسكندرية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس، الجلسة البرلمانية لبدء دور الانعقاد الأول لبرلمان طلائع مصر 2025، والتي استضافتها المدينة الشبابية بأبي قير في محافظة الإسكندرية، بمشاركة الأعضاء المنتخبين والمُعينين، وبحضور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقيادات الوزارة، وممثلي هيئة النيابة الإدارية، ووزارات التخطيط والتربية والتعليم، والأزهر الشريف.

وذلك من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.

وجاءت الجلسة تحت عنوان "تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية"، حيث ناقش الأعضاء طلبات مناقشة عامة في أجواء تحاكي جلسات مجلس النواب، بما يعكس وعيهم بالقضايا الوطنية وقدرتهم على صياغة مقترحات تخدم المجتمع، وشهدت الجلسة عرض تقرير عن العملية الانتخابية قدمته الأستاذة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، أعقبه المستشار أحمد عبد الرازق ممثل هيئة النيابة الإدارية بكلمة حول الإشراف القضائي على الانتخابات.

وأكد الوزير في كلمته أن دور الانعقاد الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة البرلمان، ويعكس رؤية الدولة في إعداد جيل واعٍ بقضايا وطنه، قادر على ممارسة الديمقراطية في إطار من القيم الوطنية، مشيرًا إلى أن اختيار الهوية الوطنية محورًا للجلسة الأولى جاء لترسيخ الانتماء وتعزيز الوعي بتاريخ وثقافة الوطن.

وأوضح أن العملية الانتخابية أُديرت إلكترونيًا بالتعاون مع وزارة التخطيط وتحت إشراف كامل من هيئة النيابة الإدارية لضمان الشفافية.

يُذكر أنه تم انتخاب هيئة مكتب المجلس وهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من الأعضاء. وكانت انتخابات برلمان الطلائع على المستوى القومي قد شهدت نسبة مشاركة بلغت 65.61%، وأسفرت عن فوز 284 عضوًا بالنظام الفردي و284 بالقائمة، إضافة إلى تعيين 28 عضوًا بترشيحات من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة التربية والتعليم والمجالس القومية المختصة.