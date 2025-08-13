متابعة وتفتيش مالي وإداري من الشباب والرياضة لأندية كفر الشيخ

تحرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة للهيئات الرياضية والشبابية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، والتي تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع.

في ضوء العمل على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، ضمن جهودها لضبط المنظومة الرياضية ، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد،

توجهت لجنة من الرقابة والمعايير بالوزارة للتفتيش المالي والإداري على ( نادي كفرالشيخ الرياضي - نادي الإرادة والتحدي- نادي القنطرة الرياضي - منطقة كرة القدم ومنطقة الكاراتيه ) بمحافظة كفر الشيخ ، للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

تأتي هذه المتابعات ضمن خطة العمل بكل حزم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية،والتي تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.