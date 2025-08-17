أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن الزمالك.. تفاصيل

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً مثيرا بشأن نادي الزمالك.

وكتب أحمد عبد الباسط:"ما تقييمك لمستوى الزمالك مع يانيك فيريرا حتى الآن في الدوري المصري؟".

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عودة الأنجولي شيكو بانزا جناح الأبيض لقائمة الفريق خلال مباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان اللاعب تعرض لإجهاد في العضلة الضامة، مما تسبب في غيابه عن المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد عقب مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز .

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غد الإثنين على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.