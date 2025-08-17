استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول

أشادت شبكة "givemesport" البريطانية بأداء وأرقام محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017

وأكدت الشبكة البريطانية، أن نجاح محمد صلاح مع نادي ليفربول فاق كل التوقعات.



وأضافت الشبكة: "لم يكن أحد يتخيل تألق محمد صلاح بهذا الشكل مع ليفربول، خاصة بعدما خاض تجربة غير موفقة مع تشيلسي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو".

وتابعت:"فاز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي 4 مرات مناصفة مع تييري هنري أسطورة أرسنال في رقم قياسي بجانب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كما تم اختياره أفضل لاعب في المسابقة في أكثر من مناسبة، وهو حاليًا رابع أفضل هداف في البطولة، مُعادلاً آندي كول، الذي سيتجاوزه في موسم 2025-2026، ثم سيُنافس واين روني وهاري كين، ببساطة، إنه لاعبٌ استثنائي"