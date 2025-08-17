الأهلي كلمة السر.. بن شرقي يرفض عرضا خياليا من الدوري القطري

كشفت بعض التقارير الصحفية رفض أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عرضًا من أحد الأندية الخليجية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة أفريكا فوت الفرنسية أن أحد الأندية القطرية أبدت رغبتها في ضم أشرف بن شرقي في الصيف الجاري، إلا أن اللاعب المغربي رفض العرض، من أجل الاستمرار مع النادي الأهلي.

وذكرت الصحيفة أن الجناح الأيسر، أشرف بن شرقي قد رفض عرضًا مغريًا من نادي الشحانية القطري، الذي رغب في الحصول على خدمات اللاعب المغربي، على سبيل الإعارة، في الصيف الجاري.

وأتمت صحيفة أفريكا فوت: "يفضل أشرف بن شرقي مواصلة مسيرته مع النادي الأهلي المصري، إذ ينوي ترسيخ مكانته كلاعب أساسي في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة".

وخاض أشرف بن شرقي، البالغ من العمر 30 عامًا 18 مباراة مع النادي الأهلي، بجميع المسابقات، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع 4 آخرين، وتُوج ببطولة الدوري المصري الممتاز، كما شارك في كأس العالم للأندية 2025.