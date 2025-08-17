قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة إلى المملكة المتحدة
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
منتخب المجر للناشئين لكرة اليد يحتل المركز السابع فى بطولة العالم
المصري في الصدارة.. ترتيب جدول الدوري الممتاز عقب الجولة الثانية
47 شهيدًا و226 مصابًا حصيلة ضحايا خطة مصيدة الموت الاسرائيلية في غزة بيوم واحد
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاف..ِ رابط ومواعيد التقديم
15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار البيض بالأسواق
الأهلي كلمة السر.. بن شرقي يرفض عرضا خياليا من الدوري القطري

ياسمين تيسير

كشفت بعض التقارير الصحفية رفض أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عرضًا من أحد الأندية الخليجية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة أفريكا فوت الفرنسية أن أحد الأندية القطرية أبدت رغبتها في ضم أشرف بن شرقي في الصيف الجاري، إلا أن اللاعب المغربي رفض العرض، من أجل الاستمرار مع النادي الأهلي.

وذكرت الصحيفة أن الجناح الأيسر، أشرف بن شرقي قد رفض عرضًا مغريًا من نادي الشحانية القطري، الذي رغب في الحصول على خدمات اللاعب المغربي، على سبيل الإعارة، في الصيف الجاري.

وأتمت صحيفة أفريكا فوت: "يفضل أشرف بن شرقي مواصلة مسيرته مع النادي الأهلي المصري، إذ ينوي ترسيخ مكانته كلاعب أساسي في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة".

وخاض أشرف بن شرقي، البالغ من العمر 30 عامًا 18 مباراة مع النادي الأهلي، بجميع المسابقات، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع 4 آخرين، وتُوج ببطولة الدوري المصري الممتاز، كما شارك في كأس العالم للأندية 2025.

