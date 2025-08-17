الأهلي يؤجل تمديد وتجديد عقدي إمام عاشور وديانج

قررت إدارة الأهلي تأجيل ملف تمديد عقدي إمام عاشور والمالي آليو ديانج إلى وقت لاحق، في ظل انشغال الفريق بالارتباطات الرسمية في بطولة الدوري الممتاز، إلى جانب رغبة اللاعبين في إرجاء مناقشة هذا الملف حاليًا.

وكانت إدارة القلعة الحمراء قد فتحت خطوط اتصال مع إمام عاشور، الذي ينتهي عقده في صيف 2028، من أجل تمديده لفترة أطول.

كما أجرت محادثات مع ديانج الذي ينتهي عقده في صيف 2026، إلا أن الثنائي فضل تأجيل الحسم، على أن يتم إعادة فتح المفاوضات في الفترة المقبلة باتفاق مشترك.

وتمكن الأهلي من تحقيق أول انتصار له تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، بعدما تغلب على فاركو بنتيجة 4-1 في الدوري، لينهي سلسلة سلبية استمرت أربع مباريات تحت قيادته دون فوز.