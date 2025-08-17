حُماة الوطن بالإسكندرية يختتم برنامج تطوير مهارات طلاب الإعلام

اختتمت أمانة الإعلام بحزب حُماة الوطن بالإسكندرية، فعاليات برنامجها التدريبي “عدسة الإبداع – من التصوير إلى المونتاج”، الذي استمرّ على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 100 طالب من كليات الإعلام، بهدف صقل مهاراتهم في فنون التصوير والمونتاج، وفتح آفاق احترافية جديدة أمامهم.

جاء تنظيم البرنامج برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وبتوجيهات محمد السيد مجاهد، أمين عام الحزب بالمحافظة، وبإشراف الدكتور رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة التنظيم، وأحمد هلال، الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي، وذلك في إطار استراتيجية الحزب لدعم الكوادر الشابة.

استهل البرنامج بمحاضرة لراجي ماجد محمد، المصور العالمي ومدير التصوير بقناة الشارقة، الذي قدّم خلاصة خبراته حول أساسيات التصوير الاحترافي، وتكوين العناصر، وزوايا الالتقاط، وتوزيعات الإضاءة، مع التحذير من الزوايا غير المناسبة.

وفي اليوم الثاني، قدّم المخرج محمد نعومي، مؤسس شركة UFO للإنتاج السينمائي بالإمارات، تدريبًا عمليًا على أساسيات المونتاج، وطرق دمج الصور والفيديوهات، ومعالجة الأخطاء، ومواءمة الصوت والموسيقى مع حركة المشاهد.

وفي كلمته الختامية، شدد أحمد هلال، الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي، على أن الشباب يظلون في مقدمة أولويات الحزب، بوصفهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، موضحا أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بشباب الإعلام وتنشئتهم على أسس مهنية سليمة، باعتبارهم قادة تشكيل الرأي العام، ودعائم بناء مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا.

وأوضح جمال مجدي، أمين أمانة الإعلام بحزب حُماة الوطن في الإسكندرية، أن البرنامج يُعد حلقة جديدة ضمن سلسلة التدريبات الإعلامية المتخصصة، التي تأتي مواكبة لمتطلبات سوق العمل، وتهدف إلى تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم، بما يعزز جاهزيتهم للعمل الاحترافي في المجال الإعلامي.

شهد اليوم الأخير تطبيقًا عمليًا، حيث انقسم المشاركون إلى مجموعات لتنفيذ مشاريع فيديو متكاملة بدءًا من التصوير وحتى المونتاج، قبل أن تُختتم الفعاليات بتكريم كافة المتدربين ومنحهم شهادات اجتياز، تقديرًا لالتزامهم وإبداعهم.