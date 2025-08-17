قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين: مشروع المستودعات الاستراتيجية يعزز منظومة الأمن الغذائي
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حُماة الوطن بالإسكندرية يختتم برنامج تطوير مهارات طلاب الإعلام

برنامج تطوير مهارات طلبة الاعلام
برنامج تطوير مهارات طلبة الاعلام
أحمد بسيوني

اختتمت أمانة الإعلام بحزب حُماة الوطن بالإسكندرية، فعاليات برنامجها التدريبي “عدسة الإبداع – من التصوير إلى المونتاج”، الذي استمرّ على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 100 طالب من كليات الإعلام، بهدف صقل مهاراتهم في فنون التصوير والمونتاج، وفتح آفاق احترافية جديدة أمامهم.

جاء تنظيم البرنامج برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وبتوجيهات محمد السيد مجاهد، أمين عام الحزب بالمحافظة، وبإشراف الدكتور رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة التنظيم، وأحمد هلال، الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي، وذلك في إطار استراتيجية الحزب لدعم الكوادر الشابة.

استهل البرنامج بمحاضرة لراجي ماجد محمد، المصور العالمي ومدير التصوير بقناة الشارقة، الذي قدّم خلاصة خبراته حول أساسيات التصوير الاحترافي، وتكوين العناصر، وزوايا الالتقاط، وتوزيعات الإضاءة، مع التحذير من الزوايا غير المناسبة.

وفي اليوم الثاني، قدّم المخرج محمد نعومي، مؤسس شركة UFO للإنتاج السينمائي بالإمارات، تدريبًا عمليًا على أساسيات المونتاج، وطرق دمج الصور والفيديوهات، ومعالجة الأخطاء، ومواءمة الصوت والموسيقى مع حركة المشاهد.

وفي كلمته الختامية، شدد أحمد هلال، الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي، على أن الشباب يظلون في مقدمة أولويات الحزب، بوصفهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، موضحا أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بشباب الإعلام وتنشئتهم على أسس مهنية سليمة، باعتبارهم قادة تشكيل الرأي العام، ودعائم بناء مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا.

وأوضح جمال مجدي، أمين أمانة الإعلام بحزب حُماة الوطن في الإسكندرية، أن البرنامج يُعد حلقة جديدة ضمن سلسلة التدريبات الإعلامية المتخصصة، التي تأتي مواكبة لمتطلبات سوق العمل، وتهدف إلى تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم، بما يعزز جاهزيتهم للعمل الاحترافي في المجال الإعلامي.

شهد اليوم الأخير تطبيقًا عمليًا، حيث انقسم المشاركون إلى مجموعات لتنفيذ مشاريع فيديو متكاملة بدءًا من التصوير وحتى المونتاج، قبل أن تُختتم الفعاليات بتكريم كافة المتدربين ومنحهم شهادات اجتياز، تقديرًا لالتزامهم وإبداعهم.

الإسكندرية حماة الوطن طلبة اعلام المونتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

جماهير الأهلي

الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو

ترشيحاتنا

دودج دورانجو موديل 2026

شاهد| دودج دورانجو 2026 الجديدة

ام جى ام جى 4 إم دونج فنج بوكس 2026

تختار ايه.. أم جى 4 أو دونج فنج بوكس 2026 | صور

شيرى اريزو 5 إم رينو تاليانت 2026

أيهما تفضل شيرى اريزو 5 إم رينو تاليانت 2026

بالصور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

فيديو

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد