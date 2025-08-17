رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "لولا الموقف المصري الصلب والمعارض للتهجير لما كنا نتحدث اليوم عن القضية الفلسطينية".

من جانبه أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار الجهود المصرية المكثفة مع قطر والولايات المتحدة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وصولا إلى إنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

كما أكد رئيس الوزراء استمرار مصر في بذل الجهود لادخال مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وشدد رئيس الوزراء المصري لنظيره الفلسطيني موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والرفض التام لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني.