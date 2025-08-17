دعم الحالات الإنسانية.. عمرو الليثي يحقق أمنية سيدة مطلقة ويغطي تكاليف عمليتها

في إطار رسالته الإنسانية والخدمية، يواصل الإعلامي عمرو الليثي عبر برنامج "أبواب الخير" على إذاعة راديو مصر، تقديم الدعم والمساعدة لأصحاب الظروف الصعبة وتحقيق الأمنيات في مختلف أنحاء الجمهورية.

عملية مياه بيضاء

وخلال حلقة اليوم الأحد، استقبل البرنامج اتصالًا من سامية عبد المنعم، التي طلبت المساعدة لإجراء عملية مياه بيضاء في عينيها بتكلفة 12 ألف جنيه، نظرًا لظروفها الصعبة حيث تعيش بمفردها مع ابنتها دون دخل ثابت، ومعاشها لا يتجاوز 320 جنيهًا.

وزف الإعلامي عمرو الليثي لها بشرى سارة بتكفّل البرنامج بكامل تكاليف العملية.

كرسي متحرك كهربائي

وفي فقرة أخرى من البرنامج، تلقت أسرة البرنامج اتصالًا من "أم أمينة"، التي ناشدت البرنامج مساعدتها في شراء كرسي متحرك كهربائي لزوجها الذي أصيب في حادث، وأصبح غير قادر على الحركة، بتكلفة 25 ألف جنيه.

وأعلن الليثي استجابة البرنامج وتحمّله كامل تكلفة الكرسي المتحرك.