نجم الزمالك يوجه رسالة لمصطفى محمد قبل مباراة منتخب مصر وبنين

تحدث تامر عبد الحميد «دونجا» لاعب الزمالك السابق عن دعمه الكامل لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن تصريحاته متزنة وتعكس حالة من التركيز قبل مواجهة بنين، المقرر لها اليوم الاثنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وأكد دونجا خلال حواره ببرنامج "ستاد المحور" أن اللعب بمهاجم صريح سيكون الحل الأنسب أمام منتخب بنين، مشيرًا إلى أن مصطفى محمد يظل الخيار الأفضل في هذا المركز حتى في حال تراجع مستواه الفني، لما يضيفه من شراسة هجومية وتنوع في الحلول داخل الخط الأمامي.

وأضاف أن إبراهيم عادل يُعد ورقة مهمة وقادرة على إحداث الفارق في الشوط الثاني، حال الدفع به ضمن التغييرات.

وشدد دونجا في ختام تصريحاته على أن مصطفى محمد مطالب باستعادة مستواه ومساعدة نفسه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ابتعاده نسبيًا عن مستواه المعهود، مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته في قدرته على العودة بقوة.

