تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل موقعة دور الـ 16بأمم أفريقيا

يستضيف ملعب «أدرار» بالمغرب مواجهة منتخب مصر ضد بنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق مباراة مصر ضد بنين اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3.

تاريخ مواجهات مصر وبنين

سبق لمنتخب مصر مواجهة بنين 4 مرات على مدار التاريخ أخر كان في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وفاز منتخب مصر على منافسه في 3 مواجهات وتعادلا في لقاء وحيد ولم يعرف منتخب بنين طعم الانتصار على الفراعنة.

أخر مباراة جمعت مصر وبنين أنتهت لصالح الفراعنة بنتيجة هدفين دون رد سجلهما أحمد المحمدي وعماد متعب.

المباراة الأولى لمنتخب مصر ضد بنين كانت في تصفيات كأس العالم 2006 بمدينة كوتونو وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، وفي الإياب فازت مصر على ملعبها 4-1

وفي نوفمبر 2008 أقيمت مباراة ودية بين مصر وبنين وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 5-1 .