قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل موقعة دور الـ 16بأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يستضيف ملعب «أدرار» بالمغرب مواجهة منتخب مصر ضد بنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق مباراة مصر ضد بنين اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،  وتذاع عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3.

تاريخ مواجهات مصر وبنين 

سبق لمنتخب مصر مواجهة بنين 4 مرات على مدار التاريخ أخر كان في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وفاز منتخب مصر على منافسه في 3 مواجهات وتعادلا في لقاء وحيد ولم يعرف منتخب بنين طعم الانتصار على الفراعنة.

أخر مباراة جمعت مصر وبنين أنتهت لصالح الفراعنة بنتيجة هدفين دون رد سجلهما أحمد المحمدي وعماد متعب.

المباراة الأولى لمنتخب مصر ضد بنين كانت في تصفيات كأس العالم 2006 بمدينة كوتونو وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، وفي الإياب فازت مصر على ملعبها 4-1

وفي نوفمبر 2008 أقيمت مباراة ودية بين مصر وبنين وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 5-1 .

مصر ضد بنين منتخب مصر أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

رئيسة وزراء اليابان تمتنع عن تقييم اختطاف مادورو

رئيسة وزراء اليابان تمتنع عن التعليق على واقعة اختطاف مادورو

أرشيفية

هبوط طائرة اضطراريا في ميونخ بعد ظهور رائحة احتراق داخلها

خلال زيارته لبكين .. رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

خلال زيارته لبكين.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

بالصور

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

فيديو

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد