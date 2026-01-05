قبل عيد الميلاد.. أسعار الفراخ اليوم 5 يناير

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأثنين ارتفاعاً بالأسواق بعدما تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء 90 جنيهاً منذ أمس الأحد، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، حيث تشهد هذه المناسبة إقبالاً على شراء الدواجن لذا يرتفع أسعار الفراخ خلال هذه الفترة بعد موجة طويلة من الانخفاض والاستقرار مؤخراً.

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الأثنين 5 يناير 2026 وفقاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية ..

اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة والبورصة نحو 76 جنيهًا، فيما وصل سعرها للمستهلك داخل المحلات والأسواق إلى نحو 88 جنيهًا.



سعر الفراخ الحمراء الساسو اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة والبورصة نحو 92 جنيهًا، بينما بلغ سعرها للمستهلك داخل الأسواق نحو 102 جنيه.



سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزرعة والبورصة نحو 110 جنيهات، فيما بلغ سعرها للمستهلك داخل المحلات والأسواق نحو 120 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم





سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو صدور البانيه اليوم الاثنين ما بين 190 إلى 230 جنيه للكيلو حسب المنطقة السكنية.



سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 145 جنيهًا، والبيض الأبيض حوالي 138 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 160 جنيهًا، ليصل متوسط سعر كرتونة البيض بمختلف أنواعه إلى نحو 140.5 جنيه.



أسعار أجزاء الدواجن اليوم

تراوحت أسعار صدور الدجاج الطازجة بين 150 و230 جنيهًا للكيلو، وسجل الدبوس الطازج نحو 140 جنيهًا، بينما بلغ سعر أوراك الدجاج الطازجة حوالي 120 جنيهًا للكيلو. كما تراوح سعر البانيه الطازج بين 200 و240 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الفرخة الكاملة الطازجة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 125 جنيهًا، في حين بلغ سعر الدجاج البلدي الكامل وزن 1.5 كجم حوالي 293 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الدواجن

وكانت أسعار الدواجن تجاوزت مستوى الـ 90 جنيهًا اليوم مسجلة 95 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 70 جنيهًا للكيلو منتص الشهر الماضي.

وتجاوزت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق اليوم الأثنين حاجز الـ 90 جنيها، مع زيادة الطلب نتيجة أعياد الميلاد.