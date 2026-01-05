قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل عيد الميلاد.. أسعار الفراخ اليوم 5 يناير

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأثنين ارتفاعاً بالأسواق بعدما تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء 90 جنيهاً منذ أمس الأحد، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، حيث تشهد هذه المناسبة إقبالاً على شراء الدواجن لذا يرتفع أسعار الفراخ خلال هذه الفترة بعد موجة طويلة من الانخفاض والاستقرار مؤخراً. 

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الأثنين 5 يناير 2026 وفقاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية ..

أسعار الدواجن اليوم في مصر: استقرار في السوق المحلية وبورصة الدواجن
اسعار الفراخ اليوم

 

سعر  الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة والبورصة نحو 76 جنيهًا، فيما وصل سعرها للمستهلك داخل المحلات والأسواق إلى نحو 88 جنيهًا.


سعر الفراخ الحمراء الساسو اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة والبورصة نحو 92 جنيهًا، بينما بلغ سعرها للمستهلك داخل الأسواق نحو 102 جنيه.


سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزرعة والبورصة نحو 110 جنيهات، فيما بلغ سعرها للمستهلك داخل المحلات والأسواق نحو 120 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 14-11-2025 - الوطن
اسعار الدواجن اليوم


 

سعر كيلو البانيه اليوم

 

تراوح سعر كيلو صدور البانيه اليوم الاثنين ما بين 190 إلى 230 جنيه للكيلو حسب المنطقة السكنية. 


سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 145 جنيهًا، والبيض الأبيض حوالي 138 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 160 جنيهًا، ليصل متوسط سعر كرتونة البيض بمختلف أنواعه إلى نحو 140.5 جنيه.


أسعار أجزاء الدواجن اليوم

تراوحت أسعار صدور الدجاج الطازجة بين 150 و230 جنيهًا للكيلو، وسجل الدبوس الطازج نحو 140 جنيهًا، بينما بلغ سعر أوراك الدجاج الطازجة حوالي 120 جنيهًا للكيلو. كما تراوح سعر البانيه الطازج بين 200 و240 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الفرخة الكاملة الطازجة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 125 جنيهًا، في حين بلغ سعر الدجاج البلدي الكامل وزن 1.5 كجم حوالي 293 جنيهًا.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 15-6-2025 -جريدة المال
اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الدواجن

وكانت أسعار الدواجن تجاوزت مستوى الـ 90  جنيهًا اليوم مسجلة 95 جنيها للكيلو، مقارنة بـ  70  جنيهًا للكيلو منتص الشهر الماضي.

وتجاوزت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق اليوم الأثنين حاجز الـ 90 جنيها، مع زيادة الطلب نتيجة  أعياد الميلاد.

اسعار الفراخ اليو اسعار الفراخ البيضاء اليوم اسعار البيض اليوم سعر البانيه اليوم سعر الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

بالصور

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

فيديو

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد