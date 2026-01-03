الزراعة: طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة وبيض المائدة بأسعار مخفضة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 279 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 26 ديسمبر وحتى 1 يناير الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الاسبوع استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور مجدي حسن نقيب عام الأطباء البيطريين، والوفد المرافق له، في لقاء موسع تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة، كما شهد وزيرا الزراعة والإسكان، توقيع عقد اتفاق بين مركز بحوث الصحراء وشركة المقاولون العرب، لإعادة تأهيل محطة شمال سيناء البحثية بمنطقة الشيخ زويد.

وعقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماع لبحث الإجراءات النهائية والآليات التنفيذية الخاصة بالتعاقد مع أكثر من 4500 طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"،كما هنأ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026

بينما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات في العديد من الملفات المتعلقة بتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي على عام 2025، كذلك بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رسميا إجراءات استكمال صرف باقي الحصة السمادية المقررة لكل محصول للموسم الشتوي الحالي، في كافة محافظات الجمهورية للمزارعين، بينما شهدت عدد من المحافظات جولات تفقدية واسعة، لبعض قيادات وزارة الزراعة وخبراء مركز البحوث الزراعية ، لمتابعة زراعات محصول القمح، والوقوف على الحالة العامة للمحصول.

بينما التقى الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك في إطار متابعة المشروعات الزراعية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، كما تفقد رئيس المركز أعمال حصر وتصنيف الأراضي والأنشطة البحثية الجارية بالمحطات التابعة للمركز

وكشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن جهود برامج تحصين الثروة الداجنة التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر نوفمبر، حيث تم تحصين أكثر من 1.35 مليون طائر، كما نفذت ايضا برنامج موسع للندوات الإرشادية البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم تنفيذ نحو 8697 ندوة إرشادية بيطرية.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة وبيض المائدة بأسعار مخفضة، وذلك عبر منافذها المتنقلة في العاصمة الجديدة والحي الحكومي، كما تم اطلاق فعاليات مؤتمر "محاور الاستدامة لإنتاج الأعلاف وتقليص الفجوة العلفية في مصر"، والذي نظمه معهد بحوث الإنتاج الحيواني، كما اطلق معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، "المختبر الحي لسلسلة قيمة القمح"

بينما بدأت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، جولة ميدانية موسعة بمحافظات الصعيد والوجه القبلي لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الشتوية ومنظومة مكافحة النمل الأبيض، كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ورشة عمل ومعرض المنتجات المبتكرة تحت عنوان "تكنولوجيا المحاصيل والحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة"، بينما نفّذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش 15 دورة تدريبية بعنوان: "اليوم الكامل للزمير في محصول القمح والحشائش الشتوية الأخرى"، استفاد منها نحو 483 متدربًا، بمختلف المحافظات

كما اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات برامجه التدريبية الدولية للعام الحالي، بتنفيذ برنامجين تدريبيين متخصصين لمتدربين من دولتي الكاميرون والجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما شهد ايضا تكريم 11 موظف من موظفى المعمل فى مسابقة الموظف المثالى لعام 2025، وتكريم 5 باحثين فى مسابقة أفضل بحث علمى لذات العام، كما شارك المعمل فى الندوة الإلكترونية لهيئة دستور الغذاء (الكودكس) لإقليم الشرق الأدنى للإطلاع على أحدث التشريعات الدولية المتبعة بإقليم الشرق الأدنى، وبلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 6326 عينة.

بينما اجتمعت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مع مسئولي محافظات الوجه القبلي، لمتابعة سير برنامج تأهيل مطبقي المبيدات وبحث آليات استمرار العمل به، وذلك استكمالاً للقاء الأسبوع الماضي مع مسئولي محافظات الوجه البحري، بهدف تطوير البرنامج ورفع كفاءته، بما يحقق الاستدامة ويعزز منظومة الإدارة المسئولة للمبيدات على مستوى الجمهورية.

