ذكرى وفاة سعاد نصر.. كوميديا صادقة قريبة من القلب وصانعة للبهجة

تحل علينا اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة سعاد نصر، إحدى أيقونات الكوميديا المصرية، التي غادرت عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة تركت خلالها بصمة لا تُنسى في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، لتظل حاضرة في وجدان جمهورها بابتسامتها الصادقة وأدائها الإنساني القريب من القلب.



وُلدت سعاد نصر في القاهرة عام 1953، ونشأت في بيئة مصرية بسيطة انعكست ملامحها بوضوح على اختياراتها الفنية وأدائها القريب من الناس، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، وقامت بأداء مشهد تراجيدي في قصة «ياسين وبهية» خلال مشروع تخرجها، وهو الذي أعلن مولدها كفنانة تستطيع الأداء بشكلٍ محترف.



كان أول ظهور لها في مسرحية «عائلة ضبش» لصاحب الفضل الأول عليها -حسب قولها في إحدى المقابلات الصحفية- سمير العصفوري، وكان أول ظهور مسجل لها في عام 1971 عندما شاركت أثناء دراستها في مسرحية "ياسين ولدي" التي كانت من إخراج مكتشفها للكوميديا كرم مطاوع، لتبدأ رحلة طويلة مع الفن استمرت قرابة ثلاثة عقود، وشاركت في أعمال سينمائية وتلفزيونية متنوعة، قبل أن يلمع نجمها بقوة بفضل خفة ظلها وقدرتها على الجمع بين الكوميديا والتراجيديا بسلاسة نادرة.



قدمت الراحلة عشرات الأعمال المميزة، وكان تعاونها مع الفنان محمد صبحي من أهم محطات مشوارها، حيث شكّلا معًا ثنائيًا فنيًا ناجحًا في أعمال خالدة، أبرزها مسلسل "يوميات ونيس" الذي جسدت فيه شخصية "ماما مايسة" لتصبح رمزًا للأم المصرية البسيطة والحنونة، بخلاف أعمال أخرى جمعتهما معًا مثل فيلم "هنا القاهرة" ومسلسل "رحلة المليون" ومسرحية "الهمجي" ومسرحية "عائلة ونيس" عام 1997، حيث حققت نجاحًا كبيرًا على خشبة المسرح وشكّلت نقطة تحول بارزة في مسيرتها المسرحية، وامتدت مسيرتها لأكثر من ربع قرن، وعُرفت خلالها بانضباطها وموهبتها وقدرتها على إنقاذ العروض في المواقف الصعبة، وهو ما تحدثت عنه في حواراتها الصحفية بفخر وصدق، مؤكدة إيمانها بقيمة المسرح ودوره في صقل الفنان.



شاركت الفنانة سعاد نصر في عدد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية التي شكّلت محطات مهمة في مسيرتها الفنية، ففي بداياتها شاركت في عدة أفلام كان من أبرزها فيلم "شقة وسط البلد" عام 1975، ثم واصلت حضورها السينمائي من خلال أفلام مثل "حدوتة مصرية" للمخرج الكبير يوسف شاهين عام 1982، إلى جانب أفلام مثل "الغيرة القاتلة" و"عنئوب الدم" في العام نفسه، كما قدمت دوراً لافتاً في فيلم "بيت القاضي" عام 1984.



وفي تجربة سينمائية أخرى مع يوسف شاهين، عادت سعاد نصر للتعاون معه في فيلم "إسكندرية نيويورك" عام 2004، أما آخر أعمالها السينمائية فهو فيلم "الحياة منتهى اللذة" مع الفنانة حنان ترك والفنانة منة شلبي.



وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت الفنانة سعاد نصر مرتين، كانت زيجتها الأولى من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه طارق وفيروز، قبل أن ينفصلا بعد فترة، ثم تزوجت لاحقًا من مهندس البترول محمد عبد المنعم، الذي ظل إلى جانبها حتى رحيلها، ورافقها في أزمتها الصحية الأخيرة.



رحلت سعاد نصر بعد أزمة صحية أعقبت عملية جراحية خضعت لها عام 2005، ودخلت بعدها في غيبوبة استمرت عامًا، قبل أن تفارق الحياة في 5 يناير 2007 عن عمر ناهز 54 عاماً، وأثارت وفاتها حالة من الحزن في الوسط الفني، كما شغلت قضيتها الرأي العام، وانتهت بمحاكمة طبيب التخدير المتسبب في الخطأ الطبي.



ورغم الغياب، ما زالت سعاد نصر حاضرة بأعمالها وروحها المرحة، إذ تركت وراءها إرثًا فنيًا ضخمًا يضم أكثر من 100 عمل بين المسرح والسينما والتليفزيون، وتبقى مثالًا للفنانة المخلصة لفنها، التي استطاعت أن ترسم البسمة وتلامس القلوب بصدق وبساطة، لتظل «ماما مايسة» حية في الذاكرة، لا تغيب.