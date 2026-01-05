هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

تصدرت الفنانة هنا الزاهد ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد نشرها عدة صور عيد ميلادها بفستان اسود قصير.



تفاصيل إطلالة هنا الزاهد

وحصدت إطلالات هنا الزاهد إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

وتعد الفنانة هنا الزاهد، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.





كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.



آخر أعمال هنا الزاهد

آخر أعمالها الفنية فيلم "الشاطر" من إخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد.

إليكم صور عيد ميلاد هنا الزاهد..