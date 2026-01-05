الجيش السوداني: إسقاط مسيرات لميليشيا الدعم السريع

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الجيش السوداني، بإسقاط مسيرات لميليشيا الدعم السريع حاولت استهداف مقر قيادة الفرقة 19 وقاعدة مروي الجوية وسد مروي.

إسقاط المسيرات

وتمكنت الدفاعات الأرضية من إسقاط جميع المسيرات قبل وصولها لأهدافها الأخيرة دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.





وأكدت قيادة الفرقة 19 الاستعداد التام لمواجهة أي تهديدات للولاية الشمالية وإنها مستعدة للدفاع عن أراضيها.





وشددت على أنها لن تسمح لأي جهة كانت بزعزعة الأمن والاستقرار في الولاية الشمالية، وستظل يقظة ومستعدة لمواجهة أي تهديدات.