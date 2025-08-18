قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كمال ريان: قمة ترامب وزيلينسكي قد تكون خطوة حاسمة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

ترامب و زيلينسكي
ترامب و زيلينسكي
رنا أشرف

تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يجتمع الرئيس دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، الإثنين، في لقاء وصف بأنه “حاسم” لمسار الحرب الروسية الأوكرانية. 

ويشارك في المحادثات عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو. 
الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط ترقب دولي لمخرجاته التي قد تعيد رسم خريطة الصراع.

 فبينما يرفع زيلينسكي شعار “السلام العادل والدائم”، يتمسك ترامب برؤية تدعو إلى وقف الحرب سريعًا حتى وإن اقتضى الأمر تنازلات من الجانب الأوكراني.

 وبين ضغوط الحلفاء الأوروبيين وحسابات القوى الكبرى، يظل السؤال مطروحًا: هل تنجح قمة واشنطن في فتح طريق نحو التسوية، أم تظل الحرب معلقة على جولة جديدة من المفاوضات المعقدة؟.

كمال ريان: العالم يترقب قمة ترامب وزيلينسكي باعتبارها لحظة فاصلة في الحرب الأوكراني


قال الكاتب والمحلل السياسي كمال ريان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمقرر انعقادها خلال ساعات، تحظى باهتمام عالمي كبير، نظرًا لما قد تحمله من آمال في أن تكون خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع الروسي الأوكراني المستمر منذ ثلاث سنوات.

وأكد ريان أن هذه القمة لا تقل أهمية عن القمة السابقة التي جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، موضحًا أن نتائج لقاء ترامب بوتين ستظل معلقة على ما ستسفر عنه قمة ترامب زيلينسكي، خاصة في ظل الحضور الأوروبي الواسع الذي يعكس تضامنًا مع أوكرانيا ورغبة في توفير ضمانات أمنية قوية لها ولأوروبا.

وشدد على أن جدول أعمال القمة يتوزع على عدة جلسات، تبدأ بلقاء ثنائي بين ترامب وزيلينسكي، يليه اجتماع موسع مع الوفد الأوروبي، ثم جلسة متعددة الأطراف لمناقشة القضايا الأمنية والإقليمية، وعلى رأسها ملف انضمام أوكرانيا إلى الناتو وتبعية شبه جزيرة القرم، وهما قضيتان تعتبرهما روسيا “خطًا أحمر”.

وأوضح ريان أن هناك توقعات بفتح الباب أمام لقاء ثلاثي محتمل يضم ترامب وبوتين وزيلينسكي، بما يضمن إشراك أوكرانيا بشكل مباشر في صياغة مستقبلها والحفاظ على مصالحها الوطنية.

ولفت إلى أن التحديات أمام القمة لا تزال كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالأراضي التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا، واحتمالات العودة إلى خط المواجهة العسكري، معتبرًا أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين يسعون إلى ضمانات أمريكية وأوروبية قوية تضمن عدم تكرار الاعتداءات الروسية حتى في حال لم تنضم أوكرانيا للناتو.

واختتم ريان بالتأكيد على أن العالم كله، وليس أوروبا فقط، يترقب نتائج هذه القمة، مشيرًا إلى أن نجاحها قد يكون خطوة كبرى على طريق حل الأزمة، بينما فشلها سيعني استمرار الصراع وتعقيداته.


 

الحرب الروسية الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين الحلفاء الأوروبيين أوكرانيا الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

مران الاهلي

الأهلي يرفع الحمل البدني للاعبيه قبل مواجهة المحلة

الإسماعيلي

نرحب بالاستثمار الحقيقي.. تفاصيل المؤتمر الإعلامي لمجلس الإسماعيلي

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل إصابة ياسين مرعي

بالصور

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد