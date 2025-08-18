قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك يطالب بلقاء الرئيس السيسي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أمين حلف الناتو يكشف عن تقدم كبير بشأن اتفاق سلام حول أوكرانيا

قسم الخارجي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، إن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضمانات الأمنية لأوكرانيا؛ يُمثل "تقدمًا كبيرًا" في تأمين اتفاق سلام محتمل لها.

وأضاف “روته”، لـ"ترامب"- في اجتماع متعدد الأطراف إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض: "إن قولك أنا على استعداد للمشاركة في الضمانات الأمنية؛ يُعد خطوة كبيرة، إنه حقًا تقدم كبير، ويُحدث فرقًا كبيرًا لذا شكرًا لك أيضًا على ذلك".

وفي وقت سابق من المكتب البيضاوي، لم يستبعد ترامب على الفور إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا للمساعدة في الحفاظ على اتفاق سلام محتمل.

وقال ترامب: "سنُعلمك بذلك، ربما في وقت لاحق اليوم".

كما شكر روته الرئيس الأمريكي على "كسر الجمود" ونجاحه في دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة محادثات السلام.

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

