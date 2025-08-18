أمين حلف الناتو يكشف عن تقدم كبير بشأن اتفاق سلام حول أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، إن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضمانات الأمنية لأوكرانيا؛ يُمثل "تقدمًا كبيرًا" في تأمين اتفاق سلام محتمل لها.

وأضاف “روته”، لـ"ترامب"- في اجتماع متعدد الأطراف إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض: "إن قولك أنا على استعداد للمشاركة في الضمانات الأمنية؛ يُعد خطوة كبيرة، إنه حقًا تقدم كبير، ويُحدث فرقًا كبيرًا لذا شكرًا لك أيضًا على ذلك".

وفي وقت سابق من المكتب البيضاوي، لم يستبعد ترامب على الفور إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا للمساعدة في الحفاظ على اتفاق سلام محتمل.

وقال ترامب: "سنُعلمك بذلك، ربما في وقت لاحق اليوم".

كما شكر روته الرئيس الأمريكي على "كسر الجمود" ونجاحه في دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة محادثات السلام.