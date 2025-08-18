ما هي المادة الخامسة من حلف الناتو وعلاقتها بالضمانات الأمنية لأوكرانيا؟

صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن اجتماع اليوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون "خطوة تاريخية" لأمن أوكرانيا وأوروبا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن إشارة ترامب إلى ضمانات أمنية "على غرار المادة الخامسة" تتوافق مع العمل الذي قام به "تحالف الراغبين" - الحلفاء الأوروبيون الرئيسيون لأوكرانيا - خلال الأشهر الماضية.

وأضاف ستارمر أن التحالف "مستعد لتحمل مسؤولياته" عندما يتعلق الأمر بضمان أمن أوكرانيا، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ما هي المادة الخامسة من حلف الناتو؟

المادة الخامسة هي الجزء المتعلق بـ"الدفاع الجماعي" من معاهدة الحلف، والذي ينص على أن أي هجوم على أحد الحلفاء يُعتبر هجومًا على جميع الحلفاء، وأن الأعضاء سيتخذون إجراءات متبادلة.

وكان ترامب قد رفض سابقًا دعوات كييف المتكررة لتقديم ضمانات أمنية - وهي وسيلة لضمان عدم انتهاك روسيا لاتفاق وقف إطلاق النار أو تجديد هجومها في أوكرانيا خلال بضع سنوات.