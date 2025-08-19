النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، اليوم، بيانًا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشادة بين مشرف قطار وأحد الركاب الذي كان يرتدي "شورت".

وأكدت النقابة أن رئيس القطار لم يمنع الراكب من السفر، بل تعامل معه وفقًا للتعليمات المعمول بها، موضحة أن الراكب كان يحمل تذكرة قطار آخر (3015 درجة ثالثة مكيف) إلا أنه تخلف عن موعده واستقل قطار 945 بذات التذكرة، ثم قام بعمل ساتر قماشي داخل العربة، الأمر الذي اعترض عليه رئيس القطار وطالبه بإزالته، موجهًا له حديثًا محترمًا.

وأشارت النقابة إلى أن الراكب استغل الموقف وصور مقطعًا مجتزأ بهدف إثارة البلبلة والفتنة والتقليل من شأن الهيئة والعاملين بها، مؤكدة أن رئيس القطار يتمتع بسيرة طيبة وانضباط في العمل وحسن معاملة للركاب.

وشددت النقابة على أنها لن تسمح بأي تجاوز في حق الركاب، وفي الوقت نفسه لن تتهاون مع أي اعتداء أو إساءة للعاملين الذين يبذلون جهدًا كبيرًا في خدمة جمهور المسافرين، مؤكدة اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب المعروف إعلاميًا بـ"أبو شورت".

وختمت النقابة بيانها بمناشدة جمهور الركاب التعاون مع العاملين في تنفيذ التعليمات حفاظًا على سلامة المرفق، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.