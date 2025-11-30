موعد مباراة الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر

يترقب جمهور الأهلى موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى المقبلة أمام إنبى فى بطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر لها الثامنة مساء الخميس 11 ديسمبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر وذلك فى 11 ديسمبر المقبل، ثم يواجه سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي كلا من: سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب.

وجاءت مباريات الأهلي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، كالتالي :

الجولة الأولى: الأهلي × إنبي – ستاد القاهرة الدولي

الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا × الأهلي – ستاد السلام

الجولة الثالثة: غزل المحلة × الأهلي – ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة: الأهلي × المقاولون العرب – ستاد القاهرة الدولي

الجولة الخامسة: راحة

الجولة السادسة: فاركو × الأهلي – ستاد برج العرب

الجولة السابعة: الأهلي × طلائع الجيش – ستاد القاهرة الدولي.