الهلال السوداني يتعادل مع بطل الكونغو 1/1 بدوري أبطال إفريقيا

تعادل فريق الهلال السوداني، مع نظيره الكونغولي سانت إيلو لوبوبو بنتيجة 1-1، التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



بداية اللقاء جرت محاولات لتسجيل هدف مبكر ونجح فريق الهلال السوداني في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 12عن طريق عبد الرازق عبدالرؤوف.



وشهدت المباراة إشهار حكم اللقاء بطاقتين صفراء ضد ثنائي فريق سانت إيلو لوبوبو الكونغولي إيسا مبيكو في الدقيقة 42 وهينوك موليا في الدقيقة 47.



وأدرك هدف التعادل راموس كاشالا وانيت نجم فريق سانت إيلو لوبوبو الكونغولي بالدقيقة 79 لينقذ فريقه من الخسارة.



بهذه النتيجة احتل فريق الهلال السوداني المركز الثاني في ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، بينما تواجد فريق سانت إيلو لوبوبو، المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.