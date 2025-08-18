ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

شهدت محافظة الإسكندرية حادثة هزت جميع الأوساط في الإسكندرية، بعدما تكشفت التفاصيل الكاملة لوفاة بطلة سموحة في الجودو دينا علاء.

في بداية الأمر، نعى نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لاعبة الجودو دينا علاء، إثر مصرعها في حادث أليم.

وقال النادي في بيان عبر صفحته الرسمية، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي فقيدة النادي والرياضة اللاعبة دينا علاء لاعبة فريق الجودو بنادي سموحة والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

