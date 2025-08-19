قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك يطالب بلقاء الرئيس السيسي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل الهلال الأحمر المصري بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، اليوم، السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رفقة وفد وزاري فلسطيني يرأسه الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، في زيارة تفقدية لمعبر رفح والمراكز اللوجستية في مدينة العريش؛ للاطلاع على الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.


وفي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح؛ للوقوف على الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر لدعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق،  تفقد الوفد الوزاري المصري والفلسطيني معبر رفح واطلع على اصطفاف الشاحنات التي يتم العمل على تفوجيها إلى القطاع،ومركز الإمداد الغذائى (المطبخ الإنساني ) بالشيخ زويد لدعم غزة والذى يضم المطبخ الإنسانى والمخبز الألى و مركز التعبئة للوجبات الجافة والسلال الغذائية المتنوعة .

كما تفقد الوفد المركز اللوجستي الرئيسى التابع للهلال الأحمر المصرى والمخصص لفحص وإدارة المساعدات وتعبئتها طبقا للمعايير الدولية المتفق عليها والنظام  الالكترونى الخاص بتكويدها، ومخزن المرفوضات .


وفي هذا السياق، قامت الدكتورة أمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، بشرح توضيحي لآلية عمل الهلال الأحمر المصري في استقبال المساعدات محليًا ودوليًا، وطرق الفحص والفرز والتكويد وآلية إدخالها إلى قطاع غزة.


وأكدت أن المراكز اللوجيستية أنشأها الهلال الأحمر المصرى خصيصًا لدعم  قطاع غزة من خلال إدارة واستيعاب أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، بحيث تقوم بدور محوري في تهيئة المساعدات حيث يتم بها عملية التعبئة والتصنيف والتكويد للمساعدات طبقًا للمعايير الدولية المتفق عليها، ومتابعة  تفويجها عبر المعابر.


ولفتت إمام إلى سبل استقبال المساعدات في مدينة العريش محليًا و دوليًا، وذلك عبر 3 مسارات، وهي: جوًا أو بحرًا، وبرًا.


وأشارت إلى أن هذه الجهود يقوم بها 2000 متطوع يوميًا ، من شبكة قوامها 35 ألف متطوع يواصلون العمل ليل نهار منذ أكثر من 680 يومًا لدعم الأشقاء في غزة، في المراكز اللوجستية بالمحافظات والموانئ الجوية و البحرية بالمحافظات وغرف العمليات للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الشريكة في مصر والمنظمات الدولية، حيث يعد الهلال الأحمر المصرى آلية التنسيق الوطنية للمساعدات الإنسانية .


وفي نهاية الجولة، بعث الهلال الأحمر المصري رسالة تضامنية لنظيره الفلسطيني مضمونها «نعمل معًا من أجل الإنسانية»، عبر صورة تذكارية التقطها جموع الوفد الحاضر، بمناسبة اليوم العالمي للإنسانية .

الهلال الأحمر المصري التضامن السفير بدر عبد العاطي الخارجية المساعدات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

ترشيحاتنا

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

أرشيفية

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة

أرشيفية

توك توك السبب .. إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بالسلام

بالصور

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد