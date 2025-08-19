لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش

استقبل الهلال الأحمر المصري بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، اليوم، السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رفقة وفد وزاري فلسطيني يرأسه الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، في زيارة تفقدية لمعبر رفح والمراكز اللوجستية في مدينة العريش؛ للاطلاع على الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.



وفي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح؛ للوقوف على الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر لدعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق، تفقد الوفد الوزاري المصري والفلسطيني معبر رفح واطلع على اصطفاف الشاحنات التي يتم العمل على تفوجيها إلى القطاع،ومركز الإمداد الغذائى (المطبخ الإنساني ) بالشيخ زويد لدعم غزة والذى يضم المطبخ الإنسانى والمخبز الألى و مركز التعبئة للوجبات الجافة والسلال الغذائية المتنوعة .

كما تفقد الوفد المركز اللوجستي الرئيسى التابع للهلال الأحمر المصرى والمخصص لفحص وإدارة المساعدات وتعبئتها طبقا للمعايير الدولية المتفق عليها والنظام الالكترونى الخاص بتكويدها، ومخزن المرفوضات .



وفي هذا السياق، قامت الدكتورة أمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، بشرح توضيحي لآلية عمل الهلال الأحمر المصري في استقبال المساعدات محليًا ودوليًا، وطرق الفحص والفرز والتكويد وآلية إدخالها إلى قطاع غزة.



وأكدت أن المراكز اللوجيستية أنشأها الهلال الأحمر المصرى خصيصًا لدعم قطاع غزة من خلال إدارة واستيعاب أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، بحيث تقوم بدور محوري في تهيئة المساعدات حيث يتم بها عملية التعبئة والتصنيف والتكويد للمساعدات طبقًا للمعايير الدولية المتفق عليها، ومتابعة تفويجها عبر المعابر.



ولفتت إمام إلى سبل استقبال المساعدات في مدينة العريش محليًا و دوليًا، وذلك عبر 3 مسارات، وهي: جوًا أو بحرًا، وبرًا.



وأشارت إلى أن هذه الجهود يقوم بها 2000 متطوع يوميًا ، من شبكة قوامها 35 ألف متطوع يواصلون العمل ليل نهار منذ أكثر من 680 يومًا لدعم الأشقاء في غزة، في المراكز اللوجستية بالمحافظات والموانئ الجوية و البحرية بالمحافظات وغرف العمليات للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الشريكة في مصر والمنظمات الدولية، حيث يعد الهلال الأحمر المصرى آلية التنسيق الوطنية للمساعدات الإنسانية .



وفي نهاية الجولة، بعث الهلال الأحمر المصري رسالة تضامنية لنظيره الفلسطيني مضمونها «نعمل معًا من أجل الإنسانية»، عبر صورة تذكارية التقطها جموع الوفد الحاضر، بمناسبة اليوم العالمي للإنسانية .