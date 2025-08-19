أمين صندوق الزمالك يطالب بلقاء الرئيس السيسي بعد قرار سحب أرض أكتوبر

طالب الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، بتحديد موعد عاجل للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب قرار وزارة الإسكان المفاجئ بسحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر دون مقدمات أو إخطار مسبق.

وأكد المندوه أن هذا القرار من شأنه أن يعيد الزمالك سنوات إلى الخلف، مشددًا على أن مجلس الإدارة بكامل أعضائه سيبدأ التحرك من صباح الغد للحفاظ على حقوق النادي في أرض أكتوبر.

وأشار أمين صندوق الزمالك إلى أن النادي يمتلك خطابًا رسميًا موقعًا من اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، يتضمن توجيه الرئيس السيسي بمنح نادي الزمالك مهلة إضافية لمدة عامين تبدأ من عام 2024 لاستكمال جميع الأعمال الخاصة بالمشروع على الأرض.