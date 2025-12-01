حازم إمام يسخر من تصريحات فيريرا مع أحمد شوبير

علق حازم امام لاعب الزمالك السابق علي تصريحات فيريرا مع إلاعلامي احمد شوبير عن الزمالك

ونشر إمام صورة لـ كولر وهو يخرج من الاستاد وسط حراسة مشددة ويقولك جماهير الأهلي بإلقاء زجاجات المياة وعلق قائلا :٠ مش هو كان أولي يتعمل معاه لقاء برضو ".



نشبت أزمة عنيفة خلال الساعات الماضية إثر تصريحات هجومية أطلقها البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لـ القلعة البيضاء عبر القنوات الفضائية.

وشن البلجيكي يانيك فيريرا هجوما عنيفا على إدارة نادي الزمالك وفتح العديد من الملفات التي أثارت جدلا واسعا داخل القلعة البيضاء.